بعد وفاة والده داخل الفيلا.. إيهاب توفيق يتصدر تويتر

تصدر المطرب إيهاب توفيق، موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" بعد وفاة والده صباح اليوم الخميس، نتيجة نشوب حريق في فيلته بمنطقة مدينة نصر.



ونشر أحد جيران والد المطرب إيهاب توفيق، مقطع فيديو لحظة إشتعال النيران في الفيلا، ومحاولة إطفائها حتى وصول الحماية المدنية.



وأكدت المصادر في مديرية أمن الدولة، أكدت أن المعاينة الأول للحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية.



وقامت الحماية المدنية بالدفع بـ 8 سيارات بعد بلاغًا تلقوه عن نشوب حريق في فيلا والد المطرب إيهاب توفيق.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد إعلان الخبر لمواساة المطرب إيهاب توفيق في وفاة والده.



وقدم نجوم الفن التعازي عبر صفحاتهم الشخصية على التواصل الإجتماعي، ومنهم من كان بجانبه من اللحظات الأولى منذ إعلان الخبر.

