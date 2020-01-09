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مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر

الخميس 09/يناير/2020 - 05:19 م
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم الخميس 9 / 1 / 2020، أبرزها مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"

تورينو ضد جنوى، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني "الدور نصف النهائي"

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

أطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراة العدالة ضد الفيحاء، في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.


 

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