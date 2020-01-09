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بعد وفاة والده.. إيهاب توفيق يتصدر تريند جوجل

الخميس 09/يناير/2020 - 05:26 م
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والد الفنان إيهاب توفيق
والد الفنان إيهاب توفيق
لمياء علي
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تصدر اسم الفنان إيهاب توفيق قوائم التريند بجوجل وذلك بعدما لقي والده مصرعه بعد إشتعال النيران داخل الفيلا الخاصة به.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد قليل فور الإنتهاء من إجراءات تسلم جثته من المشرحة، وقد توجه حميد الشاعري ومصطفى كامل إلى مشرحة مستشفى التأمين بمدينة نصر لمساندة إيهاب توفيق في محنته.

وكان قد نشر أحد جيران والد المطرب إيهاب توفيق، الذي لقي مصرعه اليوم الخميس في منطقة مدينة نصر، فيديو للحظة اشتعال النيران بالفيلا التي يُقيم فيها، ومحاولة إطفائها، حتى وصلت الحماية المدنية.

وظهر بالفيديو، اشتعال النيران في الطابق العلوي من الفيلا، والتهام جدارن المبنى، حتى وصلت 8 سيارات إطفاء.

وكانت المصادر في مديرية أمن الدولة، أكدت أن المعاينة الأولى للحريق، تؤكد اندلاعه نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية
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