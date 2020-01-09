بـ"فستان منفوش".. ياسمين صبري تتألق في أحدث إطلالاتها (صور)

تألقت الفنانة ياسمين صبري، باطلالة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت "صبري"، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بانستجرام ظهرت من خلاله بفستان باللون الأزرق منفوش من قماش التل نال إعجاب متابعيها.



يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى الدرامية، كانت من خلال مشاركتها في السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "حكايتي"، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة لها.



وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "داليدا" تجسد دورها الفنانة ياسمين صبرى، ويحاول أهلها إجبارها على الزواج من شخص لا تحبه، ولكنهم تقوم بالهرب منهم، وتسافر إلى محافظة الإسكندرية، وهناك تلتقى بحبيبها وتقوم بالزواج منه، كما استطاعت أن تحقق حلمها، واصبحت مصممة أزياء مشهورة، والمسلسل بطولة كلا من أحمد بدير، وفاء عامر، إدوارد، إسلام جمال، جمال سليمان.