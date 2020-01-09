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أول سيلفي مع الجمهور.. شيكو بعد نجاح مسرحية عطل فني

الخميس 09/يناير/2020 - 06:15 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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شارك الفنان شيكو، جمهوره صور مسرحية "عطل فني" التي تم عرضها مساء أمس في السعودية.

ونشر شيكو، صورة سيلفي مع الجمهور بعد نجاح اول عرض للمسرحيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق شيكو على الصورة قائلاً "chico_1980 سيلفي مع اول جمهور شاف المسرحية و شافنا على المسرح عموما الحمد الله  العطل_فني".



ومن جانبه بدأت أمس أول عروض مسرحية "عطل فني"، وذلك على مسرح أبو بكر الشدي البوليفارد بالرياض، وتستمر المسرحية حتى يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.

مسرحية "عطل فني" بطولة نشوى مصطفى، شيكو، آيتن عامر، هشام ماجد،أوتاكا، أكرم حسني، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.
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