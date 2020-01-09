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"الوفد" يُعد مذكرة عن رؤيته حول تجديد الخطاب الديني

الخميس 09/يناير/2020 - 05:48 م
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الدكتور ياسر الهضيبى
الدكتور ياسر الهضيبى
إسلام شعراوي
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أعلن الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمُتحدث الرسمي باسم الحزب، تأييده لمُقترح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي تقدم به للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مشاركة الأحزاب السياسية في تجديد الخطاب الديني قائلا: "الفكرة تعكس مدى حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على عقد سلسلة من الحوارات النقاشية والمجتمعية حول مختلف القضايا".

وأضاف الهضيبي، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن وزير الأوقاف، له العديد من الإنجازات التي حققها على أرض الواقع في ملف تجديد الخطاب الديني، وأهمها التخلص من بؤر جماعة الإخوان الإرهابية والأشخاص المُتعصبين فكريًا ودينيًا من الوزارة، بالإضافة إلى إعداد خطط استراتيجية مُحكمة قائمة على سرد مفاهيم الأديان بأساليب مُبسطة وسهلة الفهم ليس للشعب المصري فقط بل لجميع دول العالم، مُشيرًا إلى أن مشاركة الأحزاب بحوار تجديد الخطاب الديني سيكون له عوامل إيجابية ترتبط بتطورات الأوضاع المجتمعية والثقافية.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيقوم بدعوة اللجان النوعية المُختصة بشأن هذا الملف لعقد اجتماعات دورية في الآونة القادمة لإعداد مُذكرة نهائية تحتوي على رؤية الحزب في ملف تجديد الخطاب الديني.
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الكلمات المفتاحية

حزب الوفد تجديد الخطاب الديني السيسي الدكتور ياسر الهضيبى

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