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اتحاد القمة تطرح "سر الصنعة" عبر اليوتيوب .. التفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 05:58 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح فريق اتحاد القمة لغناء المهرجانات الشعبية مهرجان جديد يحمل عنوان "سر الصنعة"، وذلك عبر قناته قمة الدخلاوية، الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية.

تفاصيل مهرجان "سر الصنعة"

يقدم المهرجان كل من تيتو، وبندق، وحودة ناصر، ومن كلمات شاعر الغية، وتوزيع زيزو الميسترو، وتقول كلمات المهرجان: "الطلقة في قلب القلب الساقية والموضوع واقف على تكة، ياعيال جرابيع في صحابها تبيع من اجل الفكة احان في اي حكاية ننزلو ونروح نثبت اثبات قلبنا مقتول يا زميلي على قتول في النار بيبات"

يذكر أن شاعر الغية حودة، تعاون مع الثنائي تيتو وبندق، بعد انفصاله عن نجم المهرجان أحمد الفيلو، وقدم العديد من المهرجانات التي حصدت نجاح كبير داخل ساحه المهرجانات.
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