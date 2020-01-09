فالنسيا ضد الريال.. الملكي يخطف السوبر الإسباني بضربة ثلاثية (فيديو)

مباراة فالنسيا ضد الريال، تتصدر تريندات "جوجل" حول العالم، حيث استطاع الفريق الملكي، بطل الدوري الإسباني بخطف لقب كأس السوبر من فريق فالنسيا، بطل الكأس، وفيما يلي نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة فالنسيا ضد الريال في بطولة السوبر.





ملخص مباراة فالنسيا ضد الريال





خاص فريق فالنسيا مباراة قوية ضد غريمه ريال مدريد بالأمس، في طأس السوبر الإسباني، وتمكن الريال من خطف اللقب، حيث في الدقيقى 15 من عمر اللقاء تمكن توني كروس نجم الريال من إحراز الهدف الأول، ليأتي إيسكو بتجسيل الهدف الثاني في الدقيقة 39 من عمر المباراة.





وفي الشوط الثانيـ عزز الريال فوزه بهدف ثالث عن طررق أقدام لوكا مودريتش بهدف ولا أروع في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وفي أخر دقيقة من المباراة تمكن فالنسيا من تسجيل هدف شرف عن طريق ركلة جزاء صحيحة.





فيديو أهداف مباراة فالنسيا ضد الريال