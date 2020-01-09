Advertisements
Advertisements
Advertisements

فالنسيا ضد الريال.. الملكي يخطف السوبر الإسباني بضربة ثلاثية (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 04:35 م
Advertisements
فالنسيا ضد الريال
فالنسيا ضد الريال
Advertisements
مباراة فالنسيا ضد الريال، تتصدر تريندات "جوجل" حول العالم، حيث استطاع الفريق الملكي، بطل الدوري الإسباني بخطف لقب كأس السوبر من فريق فالنسيا، بطل الكأس، وفيما يلي نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة فالنسيا ضد الريال في بطولة السوبر.

ملخص مباراة فالنسيا ضد الريال

خاص فريق فالنسيا مباراة قوية ضد غريمه ريال مدريد بالأمس، في طأس السوبر الإسباني، وتمكن الريال من خطف اللقب، حيث في الدقيقى 15 من عمر اللقاء تمكن توني كروس نجم الريال من إحراز الهدف الأول، ليأتي إيسكو بتجسيل الهدف الثاني في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثانيـ عزز الريال فوزه بهدف ثالث عن طررق أقدام لوكا مودريتش بهدف ولا أروع في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وفي أخر دقيقة من المباراة تمكن فالنسيا من تسجيل هدف شرف عن طريق ركلة جزاء صحيحة.

فيديو أهداف مباراة فالنسيا ضد الريال

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملخص مباراة فالنسيا ضد الريال فيديو الاهداف فالنسيا ضد الريال ريال مدريد اهداف مباراة فالنسيا ضد الريال الكاس الاسباني السوبر الاسباني الدوري الاسباني

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 14 ساعة

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 50 دقيقة

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب تأخير صلاة الجنازة على والد إيهاب توفيق

منذ ساعة و 23 دقيقة

كارتيرون يربك جماهير الزمالك قبل مباراة زيسكو بهذا التصريح

منذ حوالي 3 ساعات

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ 18 دقيقة

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يومين

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 17 ساعة

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد فالنسيا في السوبر الإسباني

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ريال مدريد NOW

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم| كروس يسجل هدف للتاريخ من ضربة ركنية| بث مباشر ريال مدريد ضد فالنسيا| نتيجة مباراة الريال

رابط كورة اون لاين لايف || مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر رابط ماتش ريال مدريد beIN SPORT مفتوحة

يلاكورة اون لاين لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر KOORA GOAL يلا شوت رابط ماتش ريال مدريد beIN SPORT بلس

HD كورة اون لاين لايف || مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر KOORA GOAL يلا شوت رابط ماتش ريال مدريد beIN SPORT

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:19 م

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

02:31 م

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

03:13 م

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

01:55 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

01:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status