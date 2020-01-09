إعلان نتيجة "المكعبات الذهبية 4" ببيت المعمار 11 يناير

يقيم بيت المعمار المصري "بدرب اللبانة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 11 يناير، حفل اعلان نتائج ومعرض للأعمال المشاركة بجائزة "المكعبات الذهبية" في دورتها الرابعة لعام 2019.



وكان قطاع الصندوق قد أعلن عن جائزة هذا العام في الثاني من أكتوبر الماضي 2019، والذي يوافق يوم العمارة العالمي، وضمت لجنة التحكيم: ا.د. سرية صدقي أستاذ بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان ورئيس جمعية التربية عن طريق الفن INSAE لإفريقيا والشرق الأوسط التابعة لمنظمة اليونسكو، ا.د. أحمد شريف رئيس قسم العمارة بالجامعة الأمريكية وا.د. طاهر عبد العظيم الفنان التشكيلي واستاذ الديكور بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان.



وتهدف جائزة "المكعبات الذهبية" لدعم كافة المؤسسات والمجموعات والأفراد العاملين في مجال ثقافة البيئة للأطفال والشباب في مصر، تتضمن الأحتفالية معرض للأعمال المشاركة يعقبه منح جوائز للفائزين، وتوزيع شهادات لجميع المشاركين في فئات الجائزة، كما سيتم الإعلان عن الأعمال التي ستمثل مصر في جائزة الأتحاد الدولي للمعماريين.UIA GOLDEN CUBES AWAEDS 4 والتي سيتم تحكمها في مقر الأتحاد الدولي للمعماريين باريس – فرنسا، ابريل المقبل 2020 ثم عرضها في كونجرس الأتحاد بريو دي جانيرو – البرازيل، يوليو 2020.



تكونت لجنة فرز الأعمال من: ا.د. هبة صفي الدين مدير بيت المعمار المصري ومدير البرنامج الدولي للعمارة والأطفال والفنانة نجاة فاروقالمشرفة علي إدارة الفنون التشكيلية بقطاع الصندوق.



