مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 2.7% بختام التعاملات





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.73% رابحا 221.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8345.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.93% رابحا 250.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6609.95 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية اليوم عي عدد، 182.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 193 شركة، فيما تراجع سهمين.





وعن مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية ، فقد ارتفع نحو 21 قطاعا على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.77%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.91%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.34%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الشرقية للتنمية نسبة 9.83%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 9.43%، فيما تراجع سهمى جرير وإكسترا بنسبة 0.71%، 0.27%، على التوالى.