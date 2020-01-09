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مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 2.7% بختام التعاملات

الخميس 09/يناير/2020 - 04:24 م
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بورصة السعودية
بورصة السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية ،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.73% رابحا 221.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8345.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.93% رابحا 250.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6609.95 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية اليوم عي عدد، 182.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 193 شركة، فيما تراجع سهمين.

 
وعن مستوي أداء القطاعات  بسوق الأسهم السعودية ، فقد ارتفع نحو 21 قطاعا على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.77%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.91%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.46%، ثم  قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.34%.

 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الشرقية للتنمية نسبة 9.83%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 9.43%، فيما تراجع سهمى جرير وإكسترا بنسبة 0.71%، 0.27%، على التوالى.
 
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سوق الأسهم السعودي

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