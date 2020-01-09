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فيديوجراف.. يوضح أبرز أسباب تراجع التضخم

الخميس 09/يناير/2020 - 04:24 م
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أسباب تراجع التضخم
أسباب تراجع التضخم
محمد المسلمي
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انخفض التضخم في مصر بنسبة كبيرة، خلال العام الماضي؛ حيث نشرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية تقريرعن تراجع معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر الماضي، بما يعكس نجاحًا لمجهود الدولة في كبح جماح الأسعار.

يأتي ذلك في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات، في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وتقدم "بوابة الفجـر" فيديوجراف.. يوضح أسباب تراجع التضخم، وذلك ضمن عديد من الخدمات التي تقدمها لمتابعيها.

شاهدة فيديوجراف.. يوضح أبرز أسباب تراجع التضخم


اصلااحات السياسة المالية لحكومة المصرية

السياسة النقدية للبنك المركزي

ارتفاع سعر الجنية المصري أمام الدولار

توفير السلع بالأسواق والتي منعت احتكار السلع

السياسة المالية من جانب الحكومة المصرية والتي قللت من السيولة بالسوق

توجيه ايرادات الدولة للانفاق بطريقة سليمة

الحد من الانفاق الحكومي

زيادة معدل الضرائب علي السلع التكميلية

الحد من الافراط في استهلاك بعض السلع

توفير الانفاق علي الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي


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