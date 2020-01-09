Advertisements
Advertisements
Advertisements

سوق دبي المالي يربح 35.7 نقاط بختام تعاملات اليوم

الخميس 09/يناير/2020 - 04:16 م
Advertisements
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.32% رابحا 35.78 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.26 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 185.4 مليون سهم محققة ما قيمته 219.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3324 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 26 سهما، وانخفض سهمين، واستقرت 3 أسهم.
 

وعن مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي اليوم فقد ارتفعت 7 قطاعات ، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، فقطاع النقل بنسبة 0.78%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 11.25%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.57%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.18%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

85

أخبار تهمك

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يربك جماهير الزمالك قبل مباراة زيسكو بهذا التصريح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ ثلث ساعة

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 53 دقيقة

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يومين

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب تأخير صلاة الجنازة على والد إيهاب توفيق

منذ ساعة و 26 دقيقة

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 7 ساعات

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 14 ساعة

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشربورصة دبي يربح 6.6 نقطة بختام جلسة أخر الأسبوع

سهم "إعمار" يقود بورصة "دبي "للصعود 0.81% بختام التعاملات

بورصة دبي تربح 0.80 نقطة بختام تعاملات أخر الأسبوع

مؤشر بورصة دبي يصعد بنسبة 0.12% بختام جلسة الخميس

مؤشر سوق دبي المالي يربح نحو 15 نقطة بختام جلسة الأربعاء

مؤشر سوق دبي المالي يربح 18.9 نقاط في ختام جلسة منتصف الأسبوع

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:19 م

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

02:31 م

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

03:13 م

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

01:55 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

01:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status