سوق دبي المالي يربح 35.7 نقاط بختام تعاملات اليوم





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.32% رابحا 35.78 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.26 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 185.4 مليون سهم محققة ما قيمته 219.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3324 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 26 سهما، وانخفض سهمين، واستقرت 3 أسهم.





وعن مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي اليوم فقد ارتفعت 7 قطاعات ، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، فقطاع النقل بنسبة 0.78%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 11.25%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.57%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.18%.