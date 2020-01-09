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"هويتنا".. مدارس جديدة بطراز مختلف (التفاصيل)

الخميس 09/يناير/2020 - 04:16 م
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جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
إسماعيل منطاوي - ريم محمود
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تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استحداث نماذج جديدة من المدارس ونُظم التعليم المختلفة؛ وذلك بهدف تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أكبر استفادة من الطلاب والوزارة.


وعقدت الوزارة اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة، كشفت خلاله عن مجموعة مدارس جديدة، باسم "هويتنا"؛ والتي ستبدأ الوزارة تنفيذها من 2020، وذلك بهدف القضاء على النظام الروتيني للتعليم في مصر.


ووقعت الوزارة والمحافظة، بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك المصرية، في ذلك الإطار.

 

وكانت قد حصلت "الفجر" علي تفاصيل مدرسة "هويتنا"


"هويتنا".. مدارس جديدة بطراز مختلف (التفاصيل)
"هويتنا".. مدارس جديدة بطراز مختلف (التفاصيل)
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