الملك سلمان يعلن استعداد المملكة لتقديم المساعدة لأستراليا في مواجهة الحرائق









حرص ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إجراء اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، برئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون.ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الملك سلمان خلال الاتصال، على وقوف المملكة إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة؛ لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا حالياً، واستعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز أستراليا هذه الكارثة.كما أعرب الملك سلمان، عن تعازيه لرئيس الوزراء الأسترالي ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.بدوره، عبر دولة رئيس الوزراء الأسترالي عن بالغ شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه أستراليا وشعبها.وتحدث الحرائق في استراليا كل سنة خلال فصل الصيف، وتحدث حرائق أكبر حجمًا في سيبيريا بروسيا وفي كندا والولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الصيف، وتعد أستراليا أكثر القارات جفافًا، فـ 70% منها عبارة عن صحراء جافة، و40% من باقي المساحة القابلة للزراعة ونمو الاشجار تعتمد بشكل اساسي على الأمطار.وتم اعتبار الحرائق الاخيرة في استراليا كارثة وطنية في البلاد بعد نفوق اكثر من نصف مليار من الكائنات الحية، والكثير منها مهدد بالانقراض ولا يعيش سوى في استراليا، إضافة إلى الخسائر المادية وممتلكات السكان وتلويث الأدخنة لكبرى مدن أستراليا وأكثرها سكانا ووصول الأدخنة إلى نيوزيلاندا، التي تعتبر الدولة الوحيد في العالم التي تحتوي على هواء شديد النقاء والأقل احتواءً على غاز ثاني اكسيد الكربون كونها مناطق معزولة وبعيدة عن الدول الملوثة كالصين والولايات المتحدة الأمريكية.