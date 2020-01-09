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اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في المغرب

الخميس 09/يناير/2020 - 04:08 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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تراجعت اسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم الخميس 9_1_2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في المغرب

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ درهم مغربي  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ درهم مغربي  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ درهم مغربي .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ درهم مغربي  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في المغرب بـ بـ درهم مغربي  والدولار

 

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم مغربي

عيار الذهب

47.43$

459.38

اسعار الذهب عيار 24

43.48$

421.11

سعر الذهب عيار 22

41.50$

401.97

اسعار الذهب عيار 21

35.57$

344.54

اسعار الذهب عيار 18

27.67$

267.98

سعر الذهب عيار 14

23.71$

229.69

سعر الذهب عيار 12

1.475$

14.287

اسعار أوقية الذهب

332.00$

3.216

اسعار جنيه الذهب

47.428$

459.384

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 

 


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

8 يناير

264.22

340.22

396.92

453.62

7 يناير

264.93

340.62

397.40

454.16

6 يناير

266.80

343.03

400.20

457.36

5 يناير

266.24

342.31

399.36

456.40

4 يناير

266.56

342.73

399.85

456.96

 

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