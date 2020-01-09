اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في المغرب
تراجعت اسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات اليوم الخميس 9_1_2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في المغرب
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ درهم مغربي ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ درهم مغربي ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ درهم مغربي .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ درهم مغربي للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في المغرب بـ بـ درهم مغربي والدولار
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم مغربي
|
عيار الذهب
|
47.43$
|
459.38
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.48$
|
421.11
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.50$
|
401.97
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.57$
|
344.54
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.67$
|
267.98
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.71$
|
229.69
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.475$
|
14.287
|
اسعار أوقية الذهب
|
332.00$
|
3.216
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.428$
|
459.384
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق .
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
8 يناير
|
264.22
|
340.22
|
396.92
|
453.62
|
7
يناير
|
264.93
|
340.62
|
397.40
|
454.16
|
6
يناير
|
266.80
|
343.03
|
400.20
|
457.36
|
5
يناير
|
266.24
|
342.31
|
399.36
|
456.40
|
4
يناير
|
266.56
|
342.73
|
399.85
|
456.96