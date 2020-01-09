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رسالة رحمة خالد إلى محمد صلاح بعد تغيبه عن حفل الكاف (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 04:12 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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وجهت الإعلامية رحمة خالد، مقدمة برنامج "8 الصبح" من ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة للنجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تغييبه عن حضور حفل "الكاف".

وقالت "رحمة"، خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إنها تحب اللاعب محمد صلاح، وتُحب أن تقول له "أبو مكة"، معقبة: "أنا بعشقه وهو لاعب جامد جدًا، وبقوله خليك زي مانت مهما حد قالك حاجة ارمي ورا ضهرك، إحنا معاك بنساعدك ونساندك، أنت شاب جميل ونجم وكل الناس بتحبك وهنفضل نحبك على طول"، مشددة على أن أي شخص يريد أن يصل لهدفه عليه أن يكون لديه إصرار على تحقيقه. 

وأشادت "رحمة"، بالتنظيم الرائع والمشرف لحفل الأفضل في إفريقيا "الكاف" الذي تم تنظيمه بمدينة الغردقة.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رحمة خالد حفل كاف

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