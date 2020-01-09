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بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 إثر حادث تصادم بالمنيا

الخميس 09/يناير/2020 - 04:07 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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لقيت مسنة مصرعها وأصيب 3 آخرين، إثر حادث تصادم بطريق ملوي، جنوبي محافظة المنيا، اليوم الخميس.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، حول وصول جثة و3 مصابين، إثر حادث تصادم بطريق قرية دير أبو حنس، المار على مركز ملوى.

وبانتقال قوات الأمن تبين مصرع "هديه صدقي حنس"، 78 عاما، وإصابة كل من: نادية صدقي بشتى، 42 عاما، ومينا مجدي، 22 عاما، وعيد سعيد عبد السيد، 60 عاما، سائق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى ملوي العام، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير حركة السير.
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الكلمات المفتاحية

حادث تصادم المنيا الفجر

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