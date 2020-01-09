اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 "، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في الإمارات
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 174.57درهم .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في الإمارات
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم اماراتي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
46.81$
|
174.57
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.91$
|
160.03
|
اسعار الذهب عيار 21
|
40.96$
|
152.76
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.11$
|
130.93
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.31$
|
101.84
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.41$
|
87.29
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.456$
|
5.429
|
اسعار جنيه الذهب
|
327.70$
|
1.222
|
اسعار كيلو الذهب
|
46.814$
|
174.575
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
8
يناير
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
7
يناير
|
100.85
|
129.67
|
151.29
|
158.49
|
172.89
|
6
يناير
|
101.01
|
129.87
|
151.51
|
158.73
|
173.16
|
5
يناير
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
161.36
|
176.03
|
4
يناير