رحمة خالد تعد مصر بميدالية في السباحة: "ربنا يستر" (فيديو)

قالت الإعلامية رحمة خالد، مقدمة برنامج "8 الصبح" من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها ستشارك نهاية الشهر الجاري في بطولة للسباحة.





وأعربت "خالد"، خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، عن ثقتها في أنها سوف تحصل على ميدالية في السباحة باسم مصر، معقبة: "أنا واثقة أني هعمل حاجة لمصر، ومصر هتبقى جميلة ودايما مبسوطة وسعيدة بناسها".



