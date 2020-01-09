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رحمة خالد تعد مصر بميدالية في السباحة: "ربنا يستر" (فيديو)
الخميس 09/يناير/2020 - 04:04 م
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رقية جمال
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قالت الإعلامية رحمة خالد، مقدمة برنامج "8 الصبح" من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها ستشارك نهاية الشهر الجاري في بطولة للسباحة.
وأعربت "خالد"، خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، عن ثقتها في أنها سوف تحصل على ميدالية في السباحة باسم مصر، معقبة: "أنا واثقة أني هعمل حاجة لمصر، ومصر هتبقى جميلة ودايما مبسوطة وسعيدة بناسها".
ونوهت، بأنها بتقوم بالتدريب مرتين يوميًا من الخامسة وحتى السابعة فجرًا وفي المساء، رغم الطقس البارد، معقبة ضاحكة: "ربنا يستر".
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