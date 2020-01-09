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مي نور الشريف تؤدي مناسك العمرة

الخميس 09/يناير/2020 - 04:03 م
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مي نور الشريف
مي نور الشريف
هبة أحمد
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حرصت الفنانة مي نور الشريف على أداء مناسك العمرة، وقامت بمشاركة محبيها صور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور وهي داخل الحرم المكي، وعلقت مي على الصور قائلة: "اللهم تقبل، الحمد لله على نعمه الكثيرة".

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف الدرامية هي مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صائم" الذي عُرض في دراما رمضان 2017،والمسلسل شارك في بطولته مصطفى شعبان،ريم مصطفى،وفاء صادق، ماجدة زكي،فراس سعيد، خالد عليش، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.
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