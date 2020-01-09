وكيل أعمال نجم ريال مدريد يحسم مصيره في الميركاتو الشتوي



وأفادت تقارير صحفية عالمية بأن النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عامًا قد يقترب من الرحيل عن الدوري الإسباني وذلك في عدة مناسبات منذ الصيف الماضي وحتى الآن، حيث طرح توتنهام كخيار رئيسي إلى جانب الدوري الصيني.



وأكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إمك انية رحيل جاريث بيل من أجل اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية مع النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام والذي تمكن من شراء حقوق نادي ميامي.



وقال جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل في تصريحات لشبكة ESPN العالمية:"موكلي لا يدرس الرحيل إلى الولايات المتحدة، من غير المتوقع أن يرحل عن ريال مدريد هذا الشهر أو في الصيف القادم أيضاً".



واختتم بارنيت تصريحاته قائلاً:"من المستبعد جداً بالنسبة إلى جاريث بيل أن تؤدي سوق الانتقالات الصيفية القادمة إلى تغيير المشهد، هو لديه عقد حتى عام 2022 وليس لديه نية للانتقال إلى وجهة أخرى".

نفى جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني إن نية وكيله في الرحيل عن ريال مدريد إلى الدوري الأمريكي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الحالي.