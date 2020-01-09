صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الخميس

بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.77% رابحا 108.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.23 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.92% رابحاً 130.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6929.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.34% رابحاً 63.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.63 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت اليوم على عدد 215 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون دينار كويتى عبر 9345 صفقة.





وعن مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت اليوم ، فقد إرتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، فقطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.38%، تليه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 12.39%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9%، ثم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 7.21%.