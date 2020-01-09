Advertisements
Advertisements
Advertisements

صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الخميس

الخميس 09/يناير/2020 - 03:53 م
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات  مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.77% رابحا 108.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.23 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.92% رابحاً 130.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6929.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.34% رابحاً 63.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.63 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت اليوم على  عدد 215 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون دينار كويتى عبر 9345 صفقة.

 
وعن مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت اليوم ، فقد إرتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، فقطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.
 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.38%، تليه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 12.39%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9%، ثم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 7.21%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 14 ساعة

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كارتيرون يربك جماهير الزمالك قبل مباراة زيسكو بهذا التصريح

منذ ساعتين و 54 دقيقة

سر استبعاد عبدالله جمعة من قائمة الزمالك ضد زيسكو

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يومين

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

منذ ساعة و نصف

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب تأخير صلاة الجنازة على والد إيهاب توفيق

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأثنين

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الخميس

صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الإثنين

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأربعاء

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:19 م

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

02:31 م

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

03:13 م

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

01:55 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

01:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status