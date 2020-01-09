محمد كشك: الإعلام من غير وزارة "عريان".. وهيكل في مهمة قتالية (فيديو)

قال محمد كشك، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إن عودة وزارة الإعلام بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قرار يعيد التوازن للإعلام المصري، وهو بمثابة طوق نجاة للإعلام المصري والإعلاميين والمسئولين المصريين من الضلمة التي كانوا فيها لتصحيح المسار.





وأوضح "كشك"، أن الأيام السيئة التي اتخذ فيها قرار بإلغاء وزارة الإعلام، كان كبار الإعلاميين في مصر يورطوا المسئولين في بعض التصريحات، والآن أصبح للإعلام مايسترو يقود المنظومة ويوجه الإعلام، معقبًا: "الإعلام من غير وزارة الإعلام كان عريان".



