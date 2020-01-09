Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد كشك: الإعلام من غير وزارة "عريان".. وهيكل في مهمة قتالية (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 03:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال محمد كشك، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إن عودة وزارة الإعلام بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قرار يعيد التوازن للإعلام المصري، وهو بمثابة طوق نجاة للإعلام المصري والإعلاميين والمسئولين المصريين من الضلمة التي كانوا فيها لتصحيح المسار.

وأوضح "كشك"، أن الأيام السيئة التي اتخذ فيها قرار بإلغاء وزارة الإعلام، كان كبار الإعلاميين في مصر يورطوا المسئولين في بعض التصريحات، والآن أصبح للإعلام مايسترو يقود المنظومة ويوجه الإعلام، معقبًا: "الإعلام من غير وزارة الإعلام كان عريان".

ووجه "كشك"، التحية لوزير الإعلام أسامة هيكل، مؤكدًا أن هذا المنصب هو تكليف لمهمة صعبة بمثابة مهمة قتالية وليس تشريف، ودور الوزير هو تنظيم البيت الإعلامي الذي يعتبر الوجه الحقيقية لمصر، مشددًا على ان وصف الإعلام بإعلام الدولة وسام شرف، ويعتبر تكليف وليس تشريف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الإعلام محمد كشك أسامة هيكل أخبار الفجر

أخبار تهمك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 17 ساعة

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يومين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب تأخير صلاة الجنازة على والد إيهاب توفيق

منذ ساعة و 23 دقيقة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 8 ساعات

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يربك جماهير الزمالك قبل مباراة زيسكو بهذا التصريح

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ 18 دقيقة

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

دليل الشمري.. ثاني رئيسة بلدية في المملكة

تكليف وائل النشار رئيسًا لقطاع الأمن بوزارة الطيران

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع بث "مساء بيراميدز" 15 يوما

دفن ضحايا الحريق الغامض في الغواصة الروسية البحرية

"الأعلى للإعلام": سيتم مواجهة أي خروج عن المعايير المهنية بشكل حاسم (فيديو)

بسنت فهمى: مبادرة الحكومة والبنك المركزي لتمويل القطاع الخاص طوق نجاة للشركات (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:19 م

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

02:31 م

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

03:13 م

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

01:55 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

01:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status