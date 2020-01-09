Advertisements
محمد كشك: الإعلام من غير وزارة "عريان".. وهيكل في مهمة قتالية (فيديو)
الخميس 09/يناير/2020 - 03:53 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال محمد كشك، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إن عودة وزارة الإعلام بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قرار يعيد التوازن للإعلام المصري، وهو بمثابة طوق نجاة للإعلام المصري والإعلاميين والمسئولين المصريين من الضلمة التي كانوا فيها لتصحيح المسار.
وأوضح "كشك"، أن الأيام السيئة التي اتخذ فيها قرار بإلغاء وزارة الإعلام، كان كبار الإعلاميين في مصر يورطوا المسئولين في بعض التصريحات، والآن أصبح للإعلام مايسترو يقود المنظومة ويوجه الإعلام، معقبًا: "الإعلام من غير وزارة الإعلام كان عريان".
ووجه "كشك"، التحية لوزير الإعلام أسامة هيكل، مؤكدًا أن هذا المنصب هو تكليف لمهمة صعبة بمثابة مهمة قتالية وليس تشريف، ودور الوزير هو تنظيم البيت الإعلامي الذي يعتبر الوجه الحقيقية لمصر، مشددًا على ان وصف الإعلام بإعلام الدولة وسام شرف، ويعتبر تكليف وليس تشريف.
Advertisements