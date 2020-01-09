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كواليس التحضير لمسلسل "دهب عيرة" ليسرا

الخميس 09/يناير/2020 - 03:49 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نشر الحساب الرسمي لشركة العدل صورة جديدة من كواليس تحضير مسلسل "دهب عيرة"للفنانة يسرا، المُقرر عرضه في رمضان القادم.

وظهر في الصورة الفنانة يسرا، والمخرج سامح عبد العزيز، و السينارست أحمد عادل، وعلقوا على الصورة قائلين :"النجمة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز، والكاتب أحمد عادل أثناء الاجتماعات التحضيرية لمسلسل "دهب عيرة" اسم مؤقت، إنتاج العدل جروب يعرض في رمضان ٢٠٢٠.

والجدير بالذكر أن يسرا انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "صاحب المقام"، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل،
بطولة آسرياسين،صلاح عبد الله،محمود عبد المغني،نسرين أمين، إنجي المقدم،ميدوعادل، أمينة خليل،بيومى فؤاد.
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