حريق فيلا إيهاب توفيق.. رامي صبري يسانده بهذه الكلمات

نعى الفنان رامي صبري والد صديقه الراحل الفنان إيهاب توفيق، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر رامي صورة لصديقه إيهاب توفيق، وعلق على الصورة قائلاً :" خالص الحزن في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، ربنا يصبرك ويغفر له البقاء و الدوام لله إن لله وإنا إليه راجعون".



يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق توفي صباح اليوم الخميس نتيجة نشوب حريق في فيلته، أدى ذلك إلى وفاته مُختنقًا.



والجدير بالذكر أن آخر ألبوم لرامي صبري هو "وبقابل ناس"، واشتمل الألبوم على 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"،"قولت اللي عندي"، "أنا بابا"، "هو في كده"،"حاول تنساني"، "بقابل ناس"،"صعبان عليا"، "أنا بعترفلك"،"بتهتمي"،"وعجبي"، "حكاية حبنا"،"و"فارق معاك".