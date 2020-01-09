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اللقطات الأولى لحريق فيلا والد الفنان إيهاب توفيق

الخميس 09/يناير/2020 - 02:38 م
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إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
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شب صباح اليوم الخميس الموافق 9/1/2020، حريق ضخم في فيلا والد المطرب إيهاب توفيق والتي التهمت أجزاء كبيرة من الطابق الذي كان يعيش فيه والده، ما أدى لوفاته.

وفاة والد إيهاب توفيق

ولقى والد إيهاب توفيق حتفه اليوم، بعد أن التهمت النيران طابق الفيلا التي يسكنها، بعدما فشل ابنه الفنان المطرب والمتواجدون بالمكان، من إنقاذه، بعدما تمكن الحريق من الفيلا وتوفي داخلها.

فيلا والد إيهاب توفيق

وتوجهت ٥ سيارات إطفاء لمكان فيلا والد إيهاب توفيق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الفيلا، ولم تستطع إنقاذ والد النجم، حيث تفحم الطابق الخاص به بالكامل.

مصرع والد إيهاب توفيق

توجه فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة ال حريق الذي نشب داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق وأسفر عن وفاته، وكشفت المعاينة إلى تفحم الطابق الخاص بوالده بالكامل، وأمرت بنقل جثته؛ لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

سبب الحريق

وتوصلت المعاينة الأولية، إلى أن سبب الحريق هو اشتعال النيران في "الدفاية"؛ ما أدى إلى احتراق الطابق الخاص بوالد الفنان إيهاب توفيق بالكامل.


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