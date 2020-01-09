الإفتاء: لا يجوز المسح على الكم أثناء الوضوء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في المسح على الكم أثناء الوضوء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".





وعقب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إنه لا يجوز المسح على الكم أثناء الوضوء حتى لو كانت الملابس ضيقة، فيجوز المسح على الخف أو الجبيرة فقط وغير ذلك لا يجوز".



