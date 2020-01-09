السعودية تحصل على المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية





حققت المملكة العربية السعودية، المركز الأول عربيا والخامس عالميًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك حسبما تم نشره منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة ( FTS)، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و281 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا.





‏‎وتصدرت المملكة، المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكي، تمثل ما نسبته 31.3 % من إجمالي المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام 2019م.





ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حصول المملكة، على هذا المركز عالميًا وعربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.





وأكد الدكتور عبدالله الربيعة، أن ما وصلت إليه المملكة من تفوق دولي على الصعيد الإنساني؛ يأتي نتيجة الدعم غير المحدود، الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهو يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف.





يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقًا للتوجيهات السامية يبادر على الفور بتسجيل جميع ما تقدمه المملكة من مساعدات وإعانات وخلافه بشكل كامل ومفصل في نظام التتبع المالي (FTS) وتوثيقها والمداومة على ذلك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وتحديثها بشكل دائم وَفْقًا لما يستجد.



