Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية تحصل على المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية

الخميس 09/يناير/2020 - 02:32 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
عمرو سمير
Advertisements

حققت المملكة العربية السعودية، المركز الأول عربيا والخامس عالميًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك حسبما تم نشره منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة ( FTS)، حيث بلغت المساعدات السعودية المقدمة مليارًا و281 مليون دولار أمريكي وتمثل ما نسبته 5.5 % من إجمالي المساعدات الإنسانية المدفوعة دوليًا.

‏‎وتصدرت المملكة، المانحين لليمن بمبلغ مليار و216 مليون دولار أمريكي، تمثل ما نسبته 31.3 % من إجمالي المساعدات المقدمة للجمهورية اليمنية خلال عام 2019م.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حصول المملكة، على هذا المركز عالميًا وعربيًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة، أن ما وصلت إليه المملكة من تفوق دولي على الصعيد الإنساني؛ يأتي نتيجة الدعم غير المحدود، الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهو يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقًا للتوجيهات السامية يبادر على الفور بتسجيل جميع ما تقدمه المملكة من مساعدات وإعانات وخلافه بشكل كامل ومفصل في نظام التتبع المالي (FTS) وتوثيقها والمداومة على ذلك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك وتحديثها بشكل دائم وَفْقًا لما يستجد.

Advertisements

أخبار تهمك

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يربك جماهير الزمالك قبل مباراة زيسكو بهذا التصريح

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

منذ ساعة و 21 دقيقة

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يومين

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

منذ ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:31 م

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

01:55 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

01:05 م

كارتيرون يربك جماهير الزمالك قبل مباراة زيسكو بهذا التصريح

01:48 م

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status