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خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠

الخميس 09/يناير/2020 - 02:38 م
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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ريم محمود - إسماعيل منطاوي - تصوير: أحمد علي
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن عام ٢٠٢٠ سيشهد انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني المعتاد، جاء ذلك خلال توقيع برتوكول مدرسة هويتنا.


وكانت قد حصلت "الفجر" علي تفاصيل مكونات مدرسة هويتنا والتي يتم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة بشأنها اليوم.


هذه المدرسة تتكون من ٥٦ فصل من الحضانة إلى الثانوي، و ستتسع لـ ١٦٨٠ طالبا، وستضم مدرسة هويتنا ٨ فصول رياض أطفال تضم ٢٤٠ طالبا وطالبة ، و٢٤ فصل ابتدائي تضم ٧٢٠  طالبا، و ١٢ فصل إعدادي تضم ٣٦٠ طالبا، و ١٢ فصل ثانوي تضم ٣٦٠ طالبا، بإجمالي ٥٦ فصل تضم ١٦٨٠ طالبا.


وتبنى مدرسة هويتنا على مساحة ٢٣٢٩٦ م٢ ، وسيكون نصيب الطالب ١٢.٠٠ م٢.

خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
خبر سار.. التعليم: انتهاء الثانوية العامة بشكلها الروتيني عام ٢٠٢٠
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