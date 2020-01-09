وزير التعليم: "مش عايزين مدارس مصنع للشهادات.. عايزين مهارات"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لا تقدر أن تصل للتعليم الذي تطمح إليه إلا إذا تم التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني .





وأشار وزير التعليم أن مدرسة هويتنا التي يتم بناؤها في حلوان بالتعاون مع اتحاد البنوك كان حلم وجارى تحقيقه، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هذه المدرسة مشروع الناس وليس مشروع الوزارة أو الوزير وهي ملك الأهالي قائلا: "مش عايزين مدارس مصنع للشهادات عايزين مدارس مصنع للمهارات".





وقال خلال مؤتمر صحفي أن هناك مشكلة في اللغة العربية لدى الطلاب وأيضا في المعلومات التاريخية جاري حلها الآن قائلا: "نحن حريصين علي أولادنا ونسعي لتقديم قدوة أفضل لهم".



