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مجددًا.. الجزائر ترفض الغزو التركي في ليبيا

الخميس 09/يناير/2020 - 02:33 م
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القوات التركية - أرشيفية
القوات التركية - أرشيفية
وكالات
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رفضت السلطات الجزائرية، مجددًا التدخل العسكري التركي في ليبيا، وطالبت باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلاد.

 

وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، قد أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة.

 

ودعا وزير الخارجية الجزائري، إلى "مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي وبدعم من المجتمع الدولي".

 

وتناولت محادثات دي مايو، مع بوقادوم، الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

 وفي وقت لاحق من الخميس، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دي مايو.

 

 

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الكلمات المفتاحية

ليبيا الغزو التركي الجزائر

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