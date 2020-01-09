منتخب سوريا يخطف تعادلا قاتلا أمام قطر في كأس آسيا تحت 23 سنة









نجح المنتخب الأوليمبي السوري، في تحقيق تعادلا قاتلا مع نظيره القطري 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جامعة توماسات في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 سنة التي تستضيفها تايلاند ، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.





أحرز هدفي المنتخب القطري كل من يوسف عبد الرزاق ويوسف محمد مدافع سوريا بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 1 و23 ، بينما جاء هدفي المنتخب السوري عن طريق كل من عبد الرحمن بركات ودالي في الدقيقتين 31 و92.





وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أولى نقاطهما بالمجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.



