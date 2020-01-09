تعرف على خريطة حفلات النجوم في بداية عام 2020

تامر حسني



محمد رمضان



أصالة





انغام



كما تُحيى الفنانة أنغام حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض"،يوم الجمعة 17 يناير الحالى، وسيشاركها في الحفل الفنان خالد عبد الرحمن ، ومن المقرر أن تقدم أصاله مجموعة مميزة من أبرز أغانيها منها:"بين البينين"، "أكتب لك تعهد"،"سيدى وصالك"، "اتجاه واحد"،"حالة خاصة جدًا"، "عمرك معاك"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى

كارول سماحة



وتحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائيًا كبيرًا يوم ٢٤ يناير الجارى، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.



وطرحت الجهة المنظمة للحفل تذاكر على ٤ فئات، الأولى بـ١٠٠٠ جنيه، والثانية بـ٨٠٠، والثالثة بـ٦٠٠، والرابعة بمبلغ ٥٠٠ جنيه.





حسين الجسمي



كما يُحيى المطرب حسين الجسمى والمطرب عايض حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري.



هانى عادل



كما تقيم فرقة " HOH" التى تضم هانى عادل، عضو فرقة "وسط البلد" وأوسو لطفى، من فرقة "نغم مصرى" ، وهانى الدقاق من فرقة "مسار إجباري "، حفلًا غنائيًا يوم ١٦ يناير الجارى، على مسرح الماركى فى كايرو فيستيفال سيتى مول بالتجمع الخامس، وطرحت الجهة المنظمة للحفل تذاكر على ثلاث فئات، تبلغ أسعار الفئة الأولى ٤٠٠ جنيه، والثانية بـ٣٠٠ جنيه، والثالثة بـ٢٠٠.

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية، وذلك بالعديد من المدن على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع المقبلة، وذلك ضمن افتتاح الجولات الغنائية لهم فى عام 2020.يستعد الفنان تامر حسني لإحياء ثلاثة حفلات، أولهما اليوم الخميس الموافق 9 يناير في الكويت،والحفل الثاني سيقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذى تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة، وذلك يوم السبت القادم الموافق ١١ يناير الجارى، بينما يقام الحفل الثالث في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، يوم ٢٢ فبراير المقبل، بحضور طلاب وخريجى الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى الجديدة، ومن المُقرر أن يقدم خلالهم مجموعة من من أغانيه المُميزة، منها "عيش بشوقك"، "بعيش"،"حلو المكان"، "كفاياك أعذار"، وغيرها من الأغاني المميزة.كما يحيي غدًا الفنان محمد رمضان حفلاً غنائيًا ضحمًا في مدينة دبي، ويشاركه في الحفل الفنان سعد المجرد، وسيقام الحفل داخل مركز دبى التجارى العالمي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق.وتعاون رمضان مع المجرد في أغنية "إنساى" التى حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع "يوتيوب".كما تحيى الفنانة أصالة غدًا الجمعة حفلًا غنائيًا ضخمًا تحت عنوان "بعشق حياتي"، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، لدعم مرضى سرطان الثدى بجزء من الإيرادات.وطرحت الجهة المنظمة للحفل ٣ فئات للتذاكر، الأولى "دايموند" بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه، والثانية "بلاتينيوم" بمبلغ ١٥٠٠ جنيه، والثالثة "جولد" بمبلغ ١٠٠٠ جنيه.وتُحيى أصاله حفلاً آخر ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري، وسيشاركها في الحفل الفنان عبادى الجوهري، ومن المقرر أن تغنى أصالة مجموعه من أغانيها المميزة منها: "يا مجنون"، "ولا تصدق"، "خانات الذكريات"، "بنت أكابر" .