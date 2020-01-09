الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

اقترب نادي الأهلي من حسم صفقة البلغاري علي سوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سسكا صوفيا البلغاري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

ويعد الجامبي علي سوي من أهم اللاعبين في سسكا صوفيا حيث أحرز 25 هدفًا في 55 مباراة بجميع البطولات ويبلغ من العمر 25 عامًا وبدأ مسيرته مع جامتل في جامبيا وانتقل إلى كييفو فيرونا بالدوري الإيطالي عام 2013.

وتبحث إدارة الأهلي عن مهاجم جديد بسبب تراجع مستوى وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن واقترب صفقة سوي من الحسم مقابل 1.5 مليون دولار.