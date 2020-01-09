الليلة .. مصر وتونس فى التصفيات الإفريقية للطائرة نحو أولمبياد طوكيو

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال فى الثامنة من مساء اليوم الخميس عندما يلتقى مع منتخب تونس فى ثان مباريات التصفيات الإفريقية التى تستضيفها القاهرة على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، والتى تستمر حتى 12 يناير الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32، التى تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، تكمن صعوبة المباراة فى أن الفائز فيها سوف يضمن التأهل إلى الدورة الاوليمبية بنسبة كبيرة ، بعد فوز المنتخب المصرى على نظيره الجزائرى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وفوز المنتخب التونسى بطل إفريقيا على المنتخب الكاميرونى بثلاثة أشواط نظيفة ، ولم يتبق للمنتخبين سوى مباراة واحدة فى التصفيات ، حيث يلعب المنتخب المصرى مع الكاميرون يوم الأحد المقبل ، ويلتقى المنتخب التونسى مع نظيره الجزائرى ، ولذلك فإن كل الأنظار تتجه صوب ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب المصرى للفوز على تونس وقطع شوط كبير نحو التأهل إلى الدورة الاوليمبية بطوكيو .





يمثل المنتخب فى التصفيات "14" لاعبًا هم، أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام وحسام يوسف ومحمد عادل وأحمد سعيد وعبدالرحمن سعودي وأحمد ضياء ومصطفى إبراهيم ومحمد محسن ورشاد شبل وعمر تايسون وهشام يسري ومحمد رضا وشريف شرقاوي ، ويرأس بعثة مصر فى البطولة حسن عابد المدير الادارى للمنتخبات الوطنية بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة .





قال أحمد عبدالدايم، رئيس اللجنة المؤقتة، التى تدير اتحاد الكرة الطائرة، إن التصفيات الإفريقية صعبة للغاية، وقوية وشرسة فى ذات الوقت ، حيث يواجه المنتخب منافسة فى غاية الصعوبة مع المنتخب التونسى بطل القارة السمراء ، فى مباراة الفائز فيها يضمن التأهل إلى الأوليمبياد بنسبة كبيرة ، مشيرا إلى أن المنتخب التونسى قدم مباراة رائعة مساء أمس أمام أسود الكاميرون وفاز بثلاثة أشواط نظيفة ، فى الوقت الذى لم يكن المنتخب الكاميرونى فى حالته الطبيعية لغياب بعض اللاعبين الأساسيين عن صفوفه ، لافتا إلى أن منتخب مصر يحتاج إلى زيادة التركيز للفوز بلقاء اليوم ، نظرا لتقارب خبرة لاعبى المنتخبين ، مؤكدا أن نجوم المنتخب المصرى لديهم إصرار وعزيمة وروح عالية للفوز على تونس ، فى ظل المساندة الجماهيرية الكبيرة المتوقعة اليوم .



