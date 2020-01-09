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محافظ القاهرة: مدرسة هويتنا ثمرت تعاوننا مع اتحاد البنوك

الخميس 09/يناير/2020 - 02:25 م
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المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي وريم محمود تصوير/ أحمد علي
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مصر تشهد مرحلة جديدة للنهضة بالتعليم، في ضوء رؤية مصر لـ2030 والجميع مسئول لتحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وقال إن مدرسة "هويتنا" بعين حلوان، هي أحد ثمار التعاون مع اتحاد البنوك المصرية، للارتقاء بمنظومة التعليم، ويأتي اهتمام الدولة بتطوير التعليم باعتبارة الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مصر.

وأضاف خلال توقيع برتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا" بالتعاون مع اتحاد البنوك، أن المحافظة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني بشكل كامل، للمشاركة في الحراك الكبير الذي تشهده العاصمة في إقامة المشروعات وأعمال التطوير.

وقدم الشكر لاتحاد بنوك مصر، لوقوفه جنبا إلى جنب لتحقيق التنمية في مصر.

وأوضح أن قيمة المبالغ الذي شارك بها الاتحاد، تبلغ أكثر من 415 مليون جنيه، شملت تطوير مناطق عشوائية وتطوير عقارات وميادين وانشاء مدارس.

وأشار إلى أن الاتحاد ساهم في تطوير شبكات المياه والصرف الصحى بعدة مناطق عشوائية والشعبية ما انعكس على المواطنين بتلك المناطق.

وتابع أن بناء المدرسة جاء وفقا لمبادرة الاتحاد "من عشوائية لعيشة وهوية"، موضحا أن المحافظة خصصت 5 أفدنة في حلوان لإنشاء هذه المدرسة، مؤكدًا أن مبادرة الاتحاد تعد رائدة علي المستوي المحلي فقط، وعلى المستوي الدولي فلاول مرة يتكاتف القطاع المصرفي لتطوير منظومة التعليم.
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