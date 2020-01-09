سحب وغيوم كثيفة تغطي سماء البحر الأحمر (صور)

تشهد مدن البحر الأحمر، اليوم الخميس، سحبا وغيوما كثيفة على الأنحاء كافة، وذلك مع نشاط للرياح مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة، من دون تأثير على الحركة المرورية، بالطرق والحركة الملاحية بمينائي سفاجا والغردقة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض مدن المحافظة، خاصة الجنوبية منها، لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية مع توقعات بسقوط أمطار.



ولم تعلن حتى الآن، هيئة موانئ البحر الأحمر، أي قرارات بشأن إغلاق مينائي سفاجا والغردقة، ولم تتأثر الحركة الجوية بمطار الغردقة بالعاصفة، وحذّرت إدارة المرور بالبحر الأحمر قائدي السيارات المسافرين على الطرق الخارجية بتوخي الحذر في أثناء القيادة، والتوقف لحين مرور العاصفة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها اليوم، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مصر وبعض محافظات الجمهورية.



وتتوقع الهيئة، أن تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الاحساس ببرودة الطقس.



وقالت الهية: "يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد".



وأضافت: "تشهد حالة الموج فى البحر المتوسط اضطرابًا، ويرتفع الموج من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية".



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم:



القاهرة 15 8



الإسكندرية 15 10



مطروح 16 09



وسوهاج 17 05



قنا 17 05



أسوان 17 07



سانت كاترين 09 0.



درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات:



القاهرة الصغرى 08 والعظمى 15



شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 15



طنطا الصغرى 07 والعظمى 15



دمنهور الصغرى 09 والعظمى 15



الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 15



بلطيم الصغرى 10 والعظمى 15



مطروح الصغرى 09 والعظمى 16



السلوم الصغرى 08 والعظمى 15



سيوة الصغرى 04 والعظمى 15



بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 15



دمياط الصغرى 10 والعظمى 15



الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 15



الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17



السويس الصغرى 11 والعظمى 17



العريش الصغرى 08 والعظمى 16



رفح الصغرى 07 والعظمى 15



رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 16



نخل الصغرى 03 والعظمى 14



نويبع الصغرى 14 والعظمى 18



طابا الصغرى 08 والعظمى 15



كاترين الصغرى 00 والعظمى 09



الطور الصغرى 08 والعظمى 18



شرم الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19



الغردقة الصغرى 08 والعظمى 18



مرسى علم الصغرى 09 والعظمى 20



الفيوم الصغرى 10 والعظمى 16



بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 16



المنيا الصغرى 08 والعظمى 15



أسيوط الصغرى 06 والعظمى 17



سوهاج الصغرى 05 والعظمى 17



قنا الصغرى 05 والعظمى 17



الأقصر الصغرى 05 والعظمى 17



أسوان الصغرى 07 والعظمى 17



أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 17



الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 17



شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21



ابو رماد الصغرى 15 والعظمى 20



حلايب الصغرى 16 والعظمى 19



رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 20