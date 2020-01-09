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انخفاض أسعار النفط بنسبة 5%

الخميس 09/يناير/2020 - 01:34 م
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بوابة الفجر
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تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 5%، بعد تقلبات حادة، حيث صعدت مقتربة من ذروة أربعة أشهر في المعاملات المبكرة بفعل هجوم صاروخي إيراني على القوات الأميركية في العراق ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.

ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أمريكيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.


وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.83 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.44 دولار للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر كانون الأول. وفي المعاملات المبكرة، سجل العقد ذروته منذ منتصف سبتمبر أيلول عند 71.75 دولار.

وخام القياس العالمي في ارتفاع منذ سجل 56.15 دولار للبرميل في أكتوبر تشرين الأول؛ وكانت ذروته في جلسة اليوم تزيد 28 بالمئة فوق ذلك المستوى.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولار أو 4.9 بالمئة ليغلق عند 59.61 دولار للبرميل، في أدنى إقفال له منذ 12 ديسمبر كانون الأول. وكان أعلى سعر للجلسة 65.65 دولار وهو الأعلى منذ أواخر ابريل نيسان.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. فاجأت تلك الزيادة السوق التي كانت تتوقع تراجعا قدره 2.6 مليون برميل، وتناقضت مع بيانات أولية للقطاع كانت تظهر انخفاضا قدره 5.9 مليون برميل.
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