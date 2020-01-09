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أردوغان يعلن انتشار 35 عسكريًا تركيًا في ليبيا

الخميس 09/يناير/2020 - 01:33 م
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القوات التركية
القوات التركية
وكالات
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أرسلت 35 جنديًا إلى ليبيا دعمًا لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك.

 

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، عن أردوغان ردًا على تساؤلات حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا أن "تركيا ستتولى مهمة تنسيق. لن يشارك الجنود في أعمال قتالية".

 

وصادق النواب الأتراك، الأسبوع الماضي، على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني حليفة أنقرة في مواجهة قوات الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

 

وأشار أردوغان، إلى أن "العسكريين الذين سيرسلون لاحقاً لن يشاركوا في المعارك" في حين أشار مسؤولون أتراك مراراً إلى أفراد سيتولون "تدريب" و"تقديم الاستشارة" لقوات الوفاق الوطني.

 

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا أردوغان 35 جندي تركي

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