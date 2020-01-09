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أسعار مواد البناء اليوم الخميس 9-1-2020 في السوق المحلي
الخميس 09/يناير/2020 - 01:20 م
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استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس 9-1-2020 في الاسواق المحلية، وكان سعر الحديد انخفض خلال آخر 3 شهور، بقيمة 1500 جنيه، وهذا بسبب انخفاض الدولار الفترة الأخيرة، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الحديد اليوم في الأسواق وجاءت على النحو التالي:
وأرجع تجار الحديد تراجع سعر طن حديد عز بنحو 370 جنيه للطن ليصل إلى 10200 جنيه للطن تسليم ارض المصنع إلى الركود الذي يمر به سوق الحديد، حيث تحاول الشركة تنشيط مبيعاتها في ظل ارتفاعات مخزونات لديها.
أسعار الحديد اليوم في الأسواق
سعر طن حديد بشاي نحو 10400 جنيه.
سعر طن حديد العتال نحو 10250 جنيه.
سعر طن المراكبي نحو 10050 جنيه.
سعر طن الجيوشي نحو 10000 جنيه.
سعر طن المصريين نحو 10100 جينه
أسعار الأسمنت اليوم
مسلح العربية للأسمنت 793 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن
أسمنت أسيوط "المهندس" سعر 800 جنيه
أسمنت أسيوط "الفهد" استقر عند سعر 770 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك سعر 780 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس 775 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص 780 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري 770 جنيهًا
أسمنت سيناء سعر 768 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان استقر ليسجل 820 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف 778 جنيهًا للطن
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن
سعر أسمنت النخيل 720 جنيهًا
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه
سعر أسمنت الواحة 730 جنيها
سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه
السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا
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