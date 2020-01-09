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أسعار مواد البناء اليوم الخميس 9-1-2020 في السوق المحلي

الخميس 09/يناير/2020 - 01:20 م
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اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
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استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس 9-1-2020 في الاسواق المحلية، وكان سعر الحديد انخفض خلال آخر 3 شهور، بقيمة 1500 جنيه، وهذا بسبب انخفاض الدولار الفترة الأخيرة، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الحديد اليوم في الأسواق وجاءت على النحو التالي:

وأرجع تجار الحديد تراجع سعر طن حديد عز بنحو 370 جنيه للطن ليصل إلى 10200 جنيه للطن تسليم ارض المصنع إلى الركود الذي يمر به سوق الحديد، حيث تحاول الشركة تنشيط مبيعاتها في ظل ارتفاعات مخزونات لديها.

أسعار الحديد اليوم في الأسواق 

سعر طن حديد بشاي نحو 10400 جنيه.

سعر طن حديد العتال نحو 10250 جنيه.

سعر طن المراكبي نحو 10050 جنيه.

سعر طن الجيوشي نحو 10000 جنيه.

سعر طن المصريين نحو 10100 جينه

أسعار الأسمنت اليوم 

مسلح العربية للأسمنت 793 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن

أسمنت أسيوط "المهندس" سعر 800 جنيه

أسمنت أسيوط "الفهد" استقر عند سعر 770 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك سعر 780 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 775 جنيهًا

أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص 780 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا

سعر أسمنت العسكري 770 جنيهًا

أسمنت سيناء سعر 768 جنيهًا

سعر أسمنت حلوان استقر ليسجل 820 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن

سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف 778 جنيهًا للطن

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن

سعر أسمنت النخيل 720 جنيهًا

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه

سعر أسمنت الواحة 730 جنيها

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه

السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا


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