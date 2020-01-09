Advertisements
Advertisements
Advertisements

حريق فيلا ايهاب توفيق.. آخر تطورات الحادث وتفاصيل إجراءات دفن جثمان والده

الخميس 09/يناير/2020 - 01:22 م
Advertisements
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
يارا أحمد
Advertisements
يتواجد "الفجر الفني" الآن مع الفنان إيهاب توفيق، في مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر وذلك لاستكمال الإجراءات، وانهمر إيهاب توفيق، من البكاء داخل سيارته ولم يستطع حتي النزول وحوله أسرته وأصدقائه.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السلام وحتى الآن لم يستقروا علي مكان الدفن سواء يتم دفنه بمقابر العائلة بالزقازيق أو مقابر أخرى في القاهرة.

حادث حريق فيلا ايهاب توفيق

نشر أحد جيران والد المطرب إيهاب توفيق، الذي لقي مصرعه اليوم الخميس في منطقة مدينة نصر، فيديو للحظة اشتعال النيران بالفيلا التي يُقيم فيها، ومحاولة إطفائها، حتى وصلت الحماية المدنية.


وظهر بالفيديو، اشتعال النيران في الطابق العلوي من الفيلا، والتهام جدارن المبنى، حتى وصلت 8 سيارات إطفاء.


وكانت المصادر في مديرية أمن الدولة، أكدت أن المعاينة الأولى للحريق، تؤكد اندلاعه نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية.
Advertisements

أخبار تهمك

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في أقوال العاملين بفيلا والد إيهاب توفيق: هذا ما حدث

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

منذ أقل من نصف ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 9 ساعات

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 37 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:05 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

12:38 م

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

12:53 م

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status