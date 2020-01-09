حريق فيلا ايهاب توفيق.. آخر تطورات الحادث وتفاصيل إجراءات دفن جثمان والده

حادث حريق فيلا ايهاب توفيق



نشر أحد جيران والد المطرب إيهاب توفيق، الذي لقي مصرعه اليوم الخميس في منطقة مدينة نصر، فيديو للحظة اشتعال النيران بالفيلا التي يُقيم فيها، ومحاولة إطفائها، حتى وصلت الحماية المدنية.





وظهر بالفيديو، اشتعال النيران في الطابق العلوي من الفيلا، والتهام جدارن المبنى، حتى وصلت 8 سيارات إطفاء.





وكانت المصادر في مديرية أمن الدولة، أكدت أن المعاينة الأولى للحريق، تؤكد اندلاعه نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية.



يتواجد "الفجر الفني" الآن مع الفنان إيهاب توفيق، في مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر وذلك لاستكمال الإجراءات، وانهمر إيهاب توفيق، من البكاء داخل سيارته ولم يستطع حتي النزول وحوله أسرته وأصدقائه.ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السلام وحتى الآن لم يستقروا علي مكان الدفن سواء يتم دفنه بمقابر العائلة بالزقازيق أو مقابر أخرى في القاهرة.