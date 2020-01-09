إيداع 2.6 مليار ريال سعودي من حساب المواطن لمستفيدي دفعة يناير

أودع حساب المواطن السعودي، 2.6 مليار ريال، قيمة الدعم المخصص لشهر يناير الجاري لـ12.7 مليون مستفيد.





نسبة المستفيدين





وقال برنامج حساب المواطن: " نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83 بالمائة".





تعويضات بأثر رجعي





وتابع: " إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة".





إيداع 13.1 مليون ريال





وأكد حساب المواطن على إيداع 13.1 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة، بمتوسط 959 ريالاً للأسرة المستحقة.





ارتفاع أعداد المستفيدين





وكشف سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن ارتفاع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب 0.2 بالمائة عن الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن 51 بالمائة من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.





متوسط دعم الأسرة





وتابع: "بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 959 ريالاً، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 59 بالمائة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر يناير أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41 بالمائة من إجمالي المستفيدين الرئيسين".





نسبة أرباب الأسر





وأردف القحطاني: "نسبة أرباب الأسر بلغ 93 بالمائة أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7 بالمائة، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51 بالمائة متجاوزاً عددهن 806 آلاف مستفيدة".





نسبة الذكور





وبيَن أن نسبة الذكور المستقلين في دفعة شهر يناير، وصل إلى 49 بالمائة والبالغ عددهم أكثر من 766 ألف مستفيد، موضحاً أن 83 بالمائة من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17 بالمائة على الاستحقاق الجزئي والأدنى.





إيداع دعم يناير





يذكر أن حساب المواطن، أعلن عن إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم لنحو 12.7 مليون مستفيد وتابع، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم الذي تم إيداعه خلال الدفعة الـ 25 بلغ 2.6 مليار ريال، بمتوسط 961 ريالاً للأسرة المستحقة.







