Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد الحليم قنديل: شرعية الحاكم مرتبطة بتدفق مياه النيل لمصر (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 01:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الكاتب عبد الحليم قنديل، إن النيل هو مؤسس الشرعية للحاكم، وشرعية جميع الحكام مرتبطة بتدفق المياه لمصر؛ لأن مصر عبارة عن شريان وعلى جانبيه صحراء، وهذا الشريان تجمع حوله غالب التكوين السكاني، والذي صنع كثير من خصائص مصر وعلى رأسها التجانس الفريد، وهذا أحد أسباب عدم حدوث حروب أهلية في تاريخ مصر.

وأكد "قنديل"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دولة قديمة بالية ولم يحدث في تاريخها حرب أهلية واحدة، منذ أيام مينا موحد القطرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مفاوضات سد النهضة له صلة بالنيل، مؤكدًا أن اختلاف المعارك قائم، لكن شعور المصريين بأن قضية النيل حياة أو موت، والسد العالي له دور في ذلك.

وتابع الكاتب الصحفي، أن السد العالي عند إنشاءه كانت تشكل الكهرباء الناتجه عنه 27% من كهرباء مصر، لكن مع تطور الحجم السكاني أصبحت تشكل نحو 10% فقط، معقبًا: "مصر معرفتش النور في القرى والنجوع إلا بإنشاء السد العالي"، موضحًا أن السد العالي ليس قصة إنشاء حجر، وإنما هو جزء جوهري في معركة التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي، مشددًا على أن هناك ارتباط بين التطور والتنمية والسلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الحليم قنديل النيل السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يستقر على قلب دفاع الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

منذ أقل من نصف ساعة

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يومين

مشاهدة مباراة سوريا وقطر بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط مباراة قطر وسوريا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

منذ ساعة

مفاجآت في أقوال العاملين بفيلا والد إيهاب توفيق: هذا ما حدث

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على صاحب فكرة بناء السد العالي

خالد أبوبكر: مصر تشكل تاريخًا جديدًا في شفافية نظام الحكم

"السد العالي" أعظم مشروع هندسي بالقرن العشري.. ما أهميته لمصر؟

عبد الحليم قنديل يهاجم موقف الإخوان من سد النهضة: "مفروض يحطوا جزمة في بؤهم"

خبير: مصر دفعت 15 مليون جنيه تعويضات للسودان على بناء السد العالي

عبدالحليم قنديل: مصر تحقق إنجازات بعضها يصل لحد الإعجاز (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:05 م

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية من أجل ضم نجم برشلونة

12:38 م

نجم برشلوني يطلب اللعب في ريال مدريد

12:53 م

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

10:03 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

08:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status