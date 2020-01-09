عبد الحليم قنديل: شرعية الحاكم مرتبطة بتدفق مياه النيل لمصر (فيديو)

قال الكاتب عبد الحليم قنديل، إن النيل هو مؤسس الشرعية للحاكم، وشرعية جميع الحكام مرتبطة بتدفق المياه لمصر؛ لأن مصر عبارة عن شريان وعلى جانبيه صحراء، وهذا الشريان تجمع حوله غالب التكوين السكاني، والذي صنع كثير من خصائص مصر وعلى رأسها التجانس الفريد، وهذا أحد أسباب عدم حدوث حروب أهلية في تاريخ مصر.





وأكد "قنديل"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دولة قديمة بالية ولم يحدث في تاريخها حرب أهلية واحدة، منذ أيام مينا موحد القطرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مفاوضات سد النهضة له صلة بالنيل، مؤكدًا أن اختلاف المعارك قائم، لكن شعور المصريين بأن قضية النيل حياة أو موت، والسد العالي له دور في ذلك.



