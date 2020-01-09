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نادر السيد ينتقل لبنى عبيد حتى نهاية الموسم بالقسم الثالث

الخميس 09/يناير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أنهى مسئولى نادى بنى عبيد الرياضى أولى صفقاتهم الشتوية لهذا الموسم بالتعاقد مع لاعب وسط المنصورة الحالى نادر السيد على سبيل الإعارة من نادى المنصورة.

اللاعب صاحب ال٢٣ عاما بدأ مسيرته مع نادى بنى عبيد وإنتقل بعدها لفريق شبان بدواى بالقسم الثالث وكان قريبا من الصعود مع الفريق الموسم الماضى بدورة الترقى.

التألق اللافت للاعب الموسم الماضى جعله مطمعا للعديد من الأندية قبل أن ينتقل للمنصورة مع بداية الموسم الحالى.

وسجل اللاعب خلال موسمين قضاها مع شبان بدواى ٢٧ هدفا وساهم فى إحراز ٢٢ هدفا من بينها ١٧ هدفا الموسم الماضى و ١٥ تمريرة مؤثرة.

ويحتل بنى عبيد حاليا المركز الأول بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث بفارق نقطة أمام شربين.

ويفتتح بنى عبيد مبارياته بالدور الثانى بالمجموعة التاسعة حيث يلاقى ميجاسبورت بملعب الأخير بالمنصورة يوم الأحد المقبل.
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