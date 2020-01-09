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ضبط هارب من حكم إعدام بكمين المظلات

الخميس 09/يناير/2020 - 01:16 م
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المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل هارب من من حكم إعدام، في جريمة قتل، بكمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن الضابط المعين، بكمين المظلات، دائرة قسم شرطة الساحل، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "كمال. ح" 33 سنة عاطل ومقيم شبرا الخيمة أول قليوبية، وله محل إقامة آخر شارع الدكتور عبد الوهاب، دائرة قسم شرطة الساحل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 111683866 لسنة 2014م العمرانية جيزة " قتل " والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 492019م.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده، أقر به، وتم حجزه بديوان قسم شرطة الساحل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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