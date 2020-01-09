طوارئ في الغربية

شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، حالة من الطقس السيء، بسبب تساقط أمطار غزيرة ومتوسطة على جميع مراكز ومدن المحافظة.



وأمر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جميع القطاعات التنفيذية برفع حالة الطوارئ، بسبب تساقط الأمطار.



كما أصدر تعليمات، إلى جميع رؤساء مراكز المدن والأحياء، بضرورة نزول سيارات شفط المياه إلى الشوارع لعدم إعاقة الحركة المرورية.

