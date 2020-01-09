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رئيس نادي كوكاكولا: الدور الثانى صعب.. والنقطة ستكون بحساب

الخميس 09/يناير/2020 - 01:15 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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عقد المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا، جلسة مع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الشد من أزرهم خلال المرحلة المقبلة، فى الدور الثانى والتأكيد على دعم الجهاز الفنى بقيادة ممدوح عبد الحى .

وأشار رئيس النادى للاعبين أن الدور الاول انتهى بحلوه ومرّه ورغم المباريات السهلة التى أضاعها الفريق سواء بالتعادل او بالهزيمة وخاصة مباراة الزرقا التى تعادلنا فيها على أرضنا فى الدقائق الاخيرة .

وأضاف اسماعيل أن الدور الثانى سيكون صعبا للغاية، وكل الفرق ستلعب بروح قتالية عالية، والنقطة ستكون بحساب، لذلك علينا أن نبذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة والتى لن تحتمل أي تخاذل من أحد .

وأكد رئيس كوكاكولا على أن النادى يرفض رفضا باتا رحيل أي، لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية بالاضافة إلى الوقوف بجانب الجهاز الفنى الحالى حتى نهاية الموسم .

يذكر أن كوكاكولا أنهى الدور الاول فى المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، فى المركز الخامس، والذى يتصدره سيراميكا .
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