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سقوط عصابة سرقة المساكن بالشيخ زايد

الخميس 09/يناير/2020 - 01:13 م
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام عاطلين يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن، من داخل التجمعات السكنية، بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بأسلوب "التسلق".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 حوادث بالأسلوب ذاته، بدائرة القسم، وأضافا بسرقة سيارتين عن طريق الإستيلاء على المفاتيح الخاصة بهما من داخل المساكن، وأرشدا عن السيارتين والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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