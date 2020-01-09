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رسميا.. مدافع الداخلية ينتقل لصفوف الرجاء المطروحي

الخميس 09/يناير/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء في التعاقد مع محمد عباس "ريعو" مدافع نادي الداخلية، في خامس صفقات الفريق المطروحي الشتوية، بدوري القسم الثاني.

وجاء التوقيع الرسمى فى حضور سعد صندوق، رئيس الرجاء، وسليمان سنجاري، إداري الفريق.

يذكر أن صفقة "ريعو" تعد خامس صفقات الرجاء، حيث تعاقد من قبل مع كريم خميس، ووائل فراج، وعبد الحميد سامي، وجون سيلا.

ويبحث فريق الرجاء عن مدير فني جديد بعد رحيل أحمد ساري عن تدريب الفريق.

يذكر ان نادي الرجاء قد نجح في الحصول 16نقطة بعد إنتهاء مباريات الدور الأول لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم الخامس بعد فوز في4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3.

نجح لاعبية في إحراز 14 هدف في الجولات العشرة ومني مرماة ب14 هدف .

وبرز أكثر من لاعب مع الرجاء حتي الان أبرزهم إبراهيم رخا، وحمبوزو، وأكثم سمير، وإسلام جمارك، وسعيد أحمد.

وكان قد تنازل الفريق المطروحي علي خدمات اللاعب إسلام جابر لصالح فريق الداخلية ليتبقي في قائمة الفريق 24 لاعب وهم :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي .
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