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طلاب اللغات والترجمة يؤدون الامتحانات بجامعة الأزهر

الخميس 09/يناير/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يؤدي طلاب كليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف، امتحانات مادة الحديث اليوم الخميس، للأسبوع الأول في امتحاناتهم.

وبدأت الامتحانات في جامعة الأزهر الأحد الماضي بعد توفير كل الإمكانيات التي يحتاج إليها الطلاب في الامتحانات.

وكان الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، قد أعلن أن إجازة نصف العام ستبدأ يوم 25 من شهر يناير وبداية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 8 من شهر فبراير 2020.

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